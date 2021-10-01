В Тобольске "ЗапСибНефтехим" вдвое снизил количество выходов на факел в 2021 году

| Фото: ЗапСибНефтехим ВКонтакте | Фото: ЗапСибНефтехим ВКонтакте

В 2021 году "ЗапСибНефтехим" вдвое сократил количество "выходов на факел". И предприятие, по словам директора по направлению "Технологическая эффективность" Андрея Кугаевского, продолжает работать над этим вопросом, чтобы эта цифра стала еще меньше.

"Иногда горожане могут наблюдать высокое пламя на факелах "ЗапСибНефтехима", - пояснил он. - Как правило, это связано с освобождением оборудования от углеводородов перед проведением текущих профилактических и ремонтных работ и последующим его пуском. Сырье утилизируется на факеле, это стандартная международная практика, предусмотренная и проектом "ЗапСибНефтехима". Это контролируемый процесс, который длится не больше нескольких часов и укладывается в разрешенные нормы воздействия на окружающую среду".

Результаты мониторинга, сообщает пресс-служба компании, демонстрируют, что даже в пики факельной активности на предприятии уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тобольске стабильно низкий, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.