Наталья Логинова: ревакцинацию против коронавируса не стоит откладывать

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О необходимости повторно вакцинироваться напоминают жителям Тюменской области, сделавшим прививку от коронавируса более полугода назад. Почему эту процедуру не стоит откладывать даже на небольшой срок, рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Сегодня есть категория пациентов, которые привились уже более 6–8 месяцев назад. Согласно рекомендациям инфекционистов, им необходимо пройти ревакцинацию. У нас для этого есть весь арсенал вакцины, в основном мы предлагаем "Спутник лайт", — рассказала Наталья Логинова. — Есть эпизоды, когда между рекомендованными этапами вакцинации и ревакцинации человек решает подождать один–два месяца. И отсрочка приводит к тому, что люди заболевают".

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Директор областного департамента здравоохранения напомнила, что никакая вакцина от коронавируса не защищает от инфицирования на 100%. Вакцина - это прежде всего способ формирования иммунитета, благодаря которому болезнь протекает в более легкой форме. Также Наталья Логинова отметила, что по статистике в первую очередь COVID-19 люди заболевают в перерыве между первым и вторым компонентом вакцины, а также в первые три-четыре недели после введения второй части вакцины, когда иммунный ответ еще не до конца сформирован.

Влада Нерадовская