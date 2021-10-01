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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени очистили участок двора по заявке жительницы

Общество, 16:18 21 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уборку придомовой территории в Тюмени на провели по просьбе жительницы дома №27 на ул. Харьковская, сообщает Центр управления регионом Тюменской области.

В одном из городских сообществ Тюмени ВКонтакте появилось сообщение жительницы с жалобой на состояние двора в жилом доме по улице Харьковская. По словам тюменки, по участку были разбросаны окурки, бутылки и другой мусор. "Прошу помочь в наведении порядка", - написала она и прикрепила фотографию проблемы.

Центр управления регионом Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу и передал ее в работу администрации Тюмени. Спустя несколько дней тюменке сообщили о выполнении работ по уборке земельного участка.

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# Центр управления регионом

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