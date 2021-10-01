Тюменские специалисты помогают детям с нарушениями речи

| Фото: пресс-служба областной клинической психиатрической больницы | Фото: пресс-служба областной клинической психиатрической больницы

Более 400 юных тюменцев в возрасте от 2 до 15 лет прошли лечение в центре патологии речи и нейрореабилитации областной клинической психиатрической больницы за девять месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба учреждения.

Чаще всего специалисты диагностировали расстройство экспрессивной речи. При таком отклонении разговорная речь ребенка отстает от соответствующего возрасту уровня, но понимание чужой речи при этом сохраняется. Средняя продолжительность курса - от 14 до 35 дней.

В центре патологии речи и нейрореабилитации работает дневной стационар. В нем лечатся ребята с нарушениями речи средней и тяжелой степеней. Это специфические расстройства развития речи и языка, расстройства личности, гиперкинетические расстройства, нарушения речи при раннем детском аутизме, легкая умственная отсталость и другие отклонения.

Определить наличие у ребенка показаний для обращения в дневной стационар и выдать направление может детский врач-психиатр консультативно-диагностического подразделения центра патологии речи и нейрореабилитации.