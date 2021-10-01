На Метелевском водозаборе прошли учения по уборке шуги

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Тактико-специальные учения прошли на Метелевских водоочистных сооружениях, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Сотрудники предприятия и водолазы Тюменской службы экстренного реагирования отработали совместные действия в случае появления шуголедовых явлений на реке.

По легенде учений из-за шуги, образовавшейся на поверхности Туры, обледенели решетки и в аванкамеру перестала поступать вода, что привело к остановке водозабора. На место прибыли водолазы, которые очистили решетки ото льда. Им помогли бригады цеха водоснабжения, которые доставили кипяток. Прибывший катер винтами разогнал скопления шуги с поверхности реки в непосредственной близости от места водозабора.

Итоги учений показали, что все подразделения предприятия и службы экстренного реагирования готовы противостоять осенним природным катаклизмам, обеспечив устойчивое водоснабжение города.