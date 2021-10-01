Тюменские хоккеисты переиграли на выезде "Зауралье"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

ХК "Рубин" одержал выездную победу в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в Кургане. Тюменцы по буллитам одолели местное "Зауралье" - 2:1.

Счет на 29 минуте открыл игрок хозяев Илья Коренев, спустя пять минут Денис Давыдов восстановил паритет. Судьбу встречи определили буллиты. Автором победной шайбы стал Михаил Железнов.

"Рубин" набрал 25 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. 23 октября тюменцы сыграют на выезде с "Горняком-УГМК".

Евгений Новоселов