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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Сорокинского района до смерти избил своего знакомого

Происшествия, 15:41 22 октября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

Молодого человека, обвиняемого в убийстве по неосторожности, осудят в Сорокинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В октябре 2021 года 18-летний житель с. Готопутово у себя в частном доме распивал алкоголь в компании односельчан. Молодой человек поссорился с 62-летним потерпевшим, которого избил. Обвиняемый продолжил распивать алкоголь, а потерпевшего переложил на диван. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на следующее утро.

Молодой человек задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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# убийство

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