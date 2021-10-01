Житель Сорокинского района до смерти избил своего знакомого

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

Молодого человека, обвиняемого в убийстве по неосторожности, осудят в Сорокинском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В октябре 2021 года 18-летний житель с. Готопутово у себя в частном доме распивал алкоголь в компании односельчан. Молодой человек поссорился с 62-летним потерпевшим, которого избил. Обвиняемый продолжил распивать алкоголь, а потерпевшего переложил на диван. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили на следующее утро.

Молодой человек задержан. Расследование уголовного дела продолжается.