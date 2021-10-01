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Более 200 ишимцев воспользовались telegram-ботом "Мартин, проводи"

Общество, 15:38 23 октября 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 ишимцев воспользовались экскурсионным telegram-ботом "Мартин, проводи". Разработчики предложили маршруту "Байки около МТ", который состоит из 14 исторических локаций.

"Данный маршрут будет действовать до осени 2022 года, чтобы как можно больше людей смогли ближе познакомиться с историей города", - уточнила менеджер проекта "Линии города" Татьяна Зубрилина.

Онлайн-гид "Мартин, проводи" разработан тюменским мультицентром "Контора пароходства" в 2020 году. В 2021 году в рамках проекта "Линии города" аналог Telegram-бота появится в Ишиме. Маршрут составлен на основе информации от ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова и краеведов города, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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# Ишим , культура , туризм

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