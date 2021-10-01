Тюменская область вошла в число лидеров по выдаче "Семейной ипотеки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по выдаче "Семейной ипотеки" наравне с Московской областью, Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. Всего с момента запуска программы в 2018 году более 200 тыс. семей улучшили жилищные условия, сообщает компания "ДОМ.РФ".

В общей сложности с 1 марта 2018 года по "Семейной ипотеке" выданы кредиты на 600 млрд рублей. В 2022 году ожидается удвоение выдачи по программе: с 79 тыс. в 2020 году до 175 тыс. по итогам 2022 года.

"Востребованность "Семейной ипотеки" значительно выросла, после того как в июле по поручению президента она была распространена на семьи с одним ребенком. По итогам сентября выдано более 10 тыс. таких кредитов — почти на 70 % выше среднемесячного уровня первого полугодия. И это без учета рефинансирования, которое позволяет семьям с детьми снизить платежную нагрузку. Всего, по нашей оценке, только в этом году мерой воспользуются более 100 тыс. семей. Важно, что это не только помогает гражданам улучшать жилищные условия, но и благотворно отражается на демографии", — считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Программа "Семейной ипотеки" была запущена в начале 2018 года. Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года. По новым правилам участниками программы могут стать семьи с одним и последующими детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Семьи могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6 % на срок до 30 лет.