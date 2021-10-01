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Тюменские учителя узнают о реализации театральных проектов в школах

Общество, 11:15 25 октября 2021

пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

Проект "Театр без границ" для школьных педагогов стартует в Тюменской области 22 ноября. За пять дней в онлайн-формате учителям расскажут, как реализовывать актуальные театральные проекты в школах.

"Наша задача — прокачать педагогов в новых театральных формах, показать, что это не сложно. А они уже покажут детям, что театр изменился и, что с помощью современных форм искусства можно говорить о том, что их беспокоит", – поделилась куратор проекта Ольга Городиская.

Учителя прослушают лекции от федеральных экспертов, придумают идею для онлайн-проекта, создадут эскиз и получат обратную связь от кураторов. Ими станут театральный режиссер, актер, педагог Петр Куркин, режиссер, художественный руководитель "Плохого Театра" Дмитрий Крестьянкин, руководитель театра "Игра" и педагог высшей квалификационной категории Татьяна Павлова. Лучшие работы участников представят на финальном показе.

Для участия в проекте нужно заполнить заявку.

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# обучение , театры , учителя , школы

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