Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора Тюменской области
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора Тюменской области.
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, передает областной оперштаб.
В новой должности Мария Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.