Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора Тюменской области.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, передает областной оперштаб.

В новой должности Мария Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.