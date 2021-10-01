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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора Тюменской области

Политика, 16:23 22 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич назначена заместителем губернатора Тюменской области.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, передает областной оперштаб.

В новой должности Мария Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов.

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# Мария Рудзевич

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