Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 может снизиться к концу года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Она предположила, что ограничений, которые сейчас вводят в стране, будет достаточно чтобы остановить рост заболеваемости. Это возможно также, если население продолжит активно вакцинироваться и будет соблюдать меры предосторожности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни.