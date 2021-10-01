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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 может снизиться к концу года

Общество, 12:14 23 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Она предположила, что ограничений, которые сейчас вводят в стране, будет достаточно чтобы остановить рост заболеваемости. Это возможно также, если население продолжит активно вакцинироваться и будет соблюдать меры предосторожности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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