На Алтае нашли самую пожилую пару снежных барсов в мире

| Фото: programmes.putin.kremlin.ru | Фото: programmes.putin.kremlin.ru

Самую пожилую пару снежных барсов в дикой природе нашли экологи на Алтае, пишет РИА Новости со ссылкой на WWF России. Это ирбисы по имени Хоргай и Гута. Обоим минимум 13 лет — это предельный возраст для снежного барса в природе. Ирбисы познакомились не менее 10 лет назад и уже дважды становились родителями.

Специалисты отмечают, что столь пожилые снежные барсы в дикой природе — большая редкость. Хищников в возрасте 13 лет фиксировали в дикой природе и раньше, но пару таких пожилых снежных барсов удалось выявить впервые.

Оба ирбиса живут в Горном Алтае. По мнению ученых, их возраст — показатель благополучия, что подчеркивает, как важно охранять хребет Чихачева — горный мост на границе с Монголией, по которому звери мигрируют.