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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Голышмановским школьникам напомнили о вреде вейпа и об ответственности за правонарушения

Общество, 09:03 24 октября 2021

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Профилактическую встречу с учащимися Гладиловской общеобразовательной школы накануне осенних каникул провел инспектор ПДН МО МВД России "Голышмановский" капитан полиции Михаил Старилов. Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, на мероприятии полицейский разъяснил школьникам понятия "правонарушение" и "преступление", их виды, а также возраст, с которого наступает ответственность несовершеннолетних за противоправные действия. Также сотрудник полиции напомнил ребятам о недопустимости нахождения и опасностях, подстерегающих детей на стройках и в заброшенных зданиях, при этом напомнив порядок привлечения к ответственности подростков или их законных представителей в случае совершения каких-либо противозаконных действий.

Кроме того, инспектор ПДН коснулся темы вреда и последствий потребления вейпов и электронных сигарет для подросткового организма. Полицейский рассказал школьникам о том, что никотин, содержащийся в электронных сигаретах, обладает ничуть не менее вредным воздействием, чем в традиционных табачных изделиях. Он пагубно влияет не только на общее состояние организма, но также на умственную активность подростков. Подобный вид курения и парения очень быстро формирует никотиновую зависимость.

В завершении встречи капитан полиции призвал школьников всегда задумываться о последствиях своих действий и никогда не преступать закон.

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# Голышманово , курение , несовершеннолетние , профилактика , УМВД России по Тюменской области

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