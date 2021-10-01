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Площадь очагов тления торфа в Екатеринбурге снизили в два раза

Общество, 14:18 24 октября 2021

https://66.mchs.gov.ru/ | Фото: https://66.mchs.gov.ru/

Площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась почти вполовину - на 1 га. Усилия группировки, задействованной на тушении торфа, сосредоточены на ликвидации двух оставшихся очагов общей площадью 0,9 га, сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Непрерывно проводится мониторинг территории торфяника для недопущения повторного возникновения очагов тления. Всего в работах по ликвидации тления задействованы более 270 человек личного состава и порядка 110 единиц спецтехники.

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# ГУ МЧС России , Екатеринбург , торф

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14:18 24.10.2021Площадь очагов тления торфа в Екатеринбурге снизили в два раза