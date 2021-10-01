Площадь очагов тления торфа в Екатеринбурге снизили в два раза

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Площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась почти вполовину - на 1 га. Усилия группировки, задействованной на тушении торфа, сосредоточены на ликвидации двух оставшихся очагов общей площадью 0,9 га, сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Непрерывно проводится мониторинг территории торфяника для недопущения повторного возникновения очагов тления. Всего в работах по ликвидации тления задействованы более 270 человек личного состава и порядка 110 единиц спецтехники.