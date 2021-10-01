Названа самая популярная модель смартфона у жителей Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самым популярным среди тюменцев смартфоном, оформленным в рассрочку, стал iPhone 11, сообщает пресс-служба МТС Тюмень, ХМАО, ЯНАО.

Средний чек покупки по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 15% и достиг 38 тыс. 250 рублей. В Тюмени каждый третий покупатель приобретает смартфон в кредит, при этом отдает предпочтение премиальным моделям. Доля кредитных смартфонов, приобретенных в салонах МТС с июля по сентябрь этого года, составила 34,5%.

Кроме iPhone 11 пользуются спросом в Тюмени Samsung Galaxy A022, Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A.

Аналитики МТС также отмечают, что на популярность дорогих смартфонов в Тюмени влияет блогинг. Больше половины кредитов на смартфоны оформили клиентами в возрасте до 30 лет, при этом чаще всего молодые люди выбирали устройства с камерами с высоким разрешением, которые позволяют снимать фото и видео хорошего качества.

"Кроме того, мы увидели, что исходящий трафик в популярных соцсетях, таких, как Tik Tok, Instagram и YouTube, за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению аналогичным периодом прошлого года", - прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.