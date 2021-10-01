В Тюмени пройдут мастер-классы проекта "Юрий Башмет — молодым дарованиям России"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Мастер-классы для талантливой молодежи проекта "Юрий Башмет — молодым дарованиям России" пройдут в Тюмени с 26 по 31 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

26 - 27 октября занятия проведет доцент кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных Денис Бурнштейн (фортепиано).

30 - 31 октября 2021 мастер-класс даст лауреат международного конкурса, солистка ансамбля "Россия" им. Л. Г. Зыкиной Ирина Крутова (академический вокал).

Желающие принять участие в мастер-классе должны заполнить анкету и в электронном виде отправить по адресу: nadeshda.07@mail.ru Надежда Коваленко, телефоны: 8-919-941-07-72, 46-76-41.

Занятия пройдут в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии.