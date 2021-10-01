Тюменские поисковики стали призерами всероссийского фотоконкурса

| Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского

Тюменские поисковики стали призерами всероссийского фотопроекта "Мгновения поиска", сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Конкурс собрал более 700 фотографий со всей России по пяти номинациям. Руководитель поискового отряда "Тюмень-ТюмГУ" Мария Котомина заняла второе место в номинации "Символика". Пресс-секретарь областного поискового центра Валерия Ивановская стала второй и третьей в категориях "Фотопортрет" и "Вахта Памяти".

В числе победителей - 14 человек из девяти регионов. Работы призеров будут использовать для организации фотовыставок, издания буклетов и плакатов Поискового движения России, в средствах массовой информации.