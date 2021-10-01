Арт-объект "Тобольское окно" соединяет прошлое с настоящим

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Сфотографироваться у нового арт-объекта "Тобольское окно" можно с обеих сторон, вид все равно получится отличный. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель тобольского event-агентства "Свои люди" Ильнур Латыпов.

Он оценил инсталляцию на выходных, когда гулял с друзьями по Красной площади города, и отметил, что с одной стороны окна открывается вид на Тобольский кремль, а с другой – на Дом мастеров, именно такой вариант размещения арт-объекта предлагали жители города в соцсетях.

"Своим гостям обязательно буду рекомендовать посетить, в том числе волшебное окно между прошлым и настоящим. Сама идея хороша, да и воплощение на высоте", - подчеркнул тоболяк.

Как пояснили в администрации города, "Тобольское окно" - символ сохранения уникальности и аутентичности облика Тобольска и продвижения сибирского искусства резьбы по дереву. При создании объекта использовали изображение деревянных оконных наличников XIX, начала XX века, украшавших дома Тобольска, в частности образ деревянных оконных наличников, расположенных на доме № 1 по ул. Басова.

Напомним, в августе состоялся диалог главы Тобольска Максима Афанасьева и руководителя Тобольского района Леонида Митрюшкина по привлечению внимания к истории тобольских наличников и возможном создании музея наличников под открытым небом.

Инна Кондрашкина