В Тобольске на реконструкцию объектов культурного наследия выделено 47 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 47 млн рублей выделено в 2021 году на реконструкцию объектов культурного наследия в Тобольске, сообщает городская дума.

Более 40 млн рублей - средства бюджета Тобольска и 7 млн 293 тыс. рублей - из регионального бюджета.

До конца года на семи объектах культурного наследия Тобольска проведут консервационные работы. В их числе "Земельная управа" (ул. Декабристов, 33), "Дом жилой из состава усадьбы" (ул. Ленина, 42г.), "Дом жилой из состава усадьбы" (ул. Ленина, 44), "Дом жилой" (ул. Семакова, 13), "Дом жилой" (ул. Пушкина, 18а), "Дом жилой" (ул. Пушкина, 38), "Дом жилой" (ул. Декабристов, 44). В настоящее время консервационные работы находятся на стадии исполнения.

Кроме того, ведется разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы в отношении трех объектов культурного наследия: "Здание, где в августе 1852 г. по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище" (ул. Мира, 2), "Дом Неводчикова", (ул. Хохрякова, 10) и "Усадьба Семеновых: дом жилой с флигелем" (ул. Ленина, 23).

В 2021 году в муниципальную программу для разработки проектной документации на ремонтно-реставрационные работы был включен объект культурного наследия "Водонапорная башня".

В проект городского бюджета на 2022 год заложено около 4 млн рублей для разработки проектно-сметной документации по сохранению земляного вала, построенного в 1788 году.