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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: БАДы не защищают от коронавируса

Общество, 16:35 25 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Витамины С и D, входящие в состав биологически активных добавок, поддерживают иммунитет, но не предотвращают и не лечат COVID-19. Об этом напоминают специалисты Роспотребнадзора.

Витамины в обычных дозах действительно нужны, чтобы поддержать нормальную работу иммунной системы, однако высокими дозами большей устойчивость к инфекции не достичь. Помогать организму противостоять заболеванию эксперты рекомендуют другими способами.

Лучшая защита — это здоровое питание, хороший сон и достаточная физическая активность. Здоровое питание подразумевает не менее 200 гр. фруктов и не менее 250 гр. овощей в день, предпочтение лучше отдавать цельнозерновым продуктам кускусу и коричневому рису. В рационе должны быть мясо, рыба, орехи, яйца и вегетарианские продукты, нежирные молочные продукты. Содержащиеся в них минералы, витамины, белки, углеводы, жиры и клетчатка пойдут на пользу иммунитету.

Здоровый образ жизни не предотвращает заболевание COVID-19, но помогает организму эффективнее бороться с болезнетворными бактериями и вирусами, считают специалисты Роспотребнадзора.

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# БАДы , иммунитет , коронавирус , Роспотребнадзор

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