Подросток без прав купил "Жигули" и разбил в аварии две машины

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два автомобиля разбил 17-летний подросток вечером 23 октября на парковке по ул. Кремлевской в Тюмени и попытался скрыться. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, права управления автомобилем у молодого человека нет.

За три дня до ДТП юный тюменец купил себе "Жигули". Автоинспекторам он рассказал, что в машине отказали тормоза. В аварии были повреждены машины "Газель" и Datsun, сам подросток не пострадал.

Инспекторы составили административный материал за езду без права управления транспортом. Информация направлена также в подразделение по делам несовершеннолтених.