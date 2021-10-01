  • 25 октября 202125.10.2021понедельник
  • USD70,8623
    EUR82,4979
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Подросток без прав купил "Жигули" и разбил в аварии две машины

Происшествия, 16:50 25 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два автомобиля разбил 17-летний подросток вечером 23 октября на парковке по ул. Кремлевской в Тюмени и попытался скрыться. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, права управления автомобилем у молодого человека нет.

За три дня до ДТП юный тюменец купил себе "Жигули". Автоинспекторам он рассказал, что в машине отказали тормоза. В аварии были повреждены машины "Газель" и Datsun, сам подросток не пострадал.

Инспекторы составили административный материал за езду без права управления транспортом. Информация направлена также в подразделение по делам несовершеннолтених.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:53 25.10.2021Лжеремонтник выманил у тюменцев 300 тысяч рублей
16:50 25.10.2021Подросток без прав купил "Жигули" и разбил в аварии две машины
15:49 25.10.2021Первое в России уголовное дело об уклонении от таможенных платежей возбудили в Тюмени
15:38 25.10.2021В Тюмени водителя BMW накажут за проезд перекрестка на красный сигнал