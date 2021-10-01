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В Тюмени будут судить мужчину, зарезавшего в пьяной драке собутыльника

Происшествия, 10:40 26 октября 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Жителя Тюмени обвиняют в убийстве знакомого. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, мужчина схватился за нож во время распития спиртного в частном доме по ул. Революции 20 июля.

Как известно из материалов дела, между собутыльниками произошла потасовка. Обвиняемый нанес приятелю удар ножом в грудь. Через непродолжительное время мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователи собрали достаточную доказательственную базу и уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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# следователи , убийство , уголовное дело

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