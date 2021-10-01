Освещение на мостах через Тавду и Туру восстановили после вмешательства прокурора

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подсветкой и знаками оборудованы мосты через Туру и Тавду после вмешательства Тюменского транспортного прокурора. Как сообщает надзорное ведомство, навигационное оборудование установлено после проверки безопасности судоходства.

Установлено, что на автомобильных и железнодорожном мостах через Туру в Тюмени и Тавду в Ярковском районе отсутствовали навигационные знаки "Соблюдать надводный габарит", а также частично отсутствовала подсветка с внутренней стороны опор судоходного пролета мостов.

Эти недостатки не позволяли экипажам судов правильно оценить обстановку на реке и выбрать верный маршрут следования. Прокурор внес представления ООО "Давид", МБУ "Тюменьгормост" и ОАО "РЖД".

В настоящее время освещение и знаки на мостах восстановлены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Оштрафованы три должностных лица.