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Освещение на мостах через Тавду и Туру восстановили после вмешательства прокурора

Общество, 17:02 26 октября 2021

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подсветкой и знаками оборудованы мосты через Туру и Тавду после вмешательства Тюменского транспортного прокурора. Как сообщает надзорное ведомство, навигационное оборудование установлено после проверки безопасности судоходства.

Установлено, что на автомобильных и железнодорожном мостах через Туру в Тюмени и Тавду в Ярковском районе отсутствовали навигационные знаки "Соблюдать надводный габарит", а также частично отсутствовала подсветка с внутренней стороны опор судоходного пролета мостов.

Эти недостатки не позволяли экипажам судов правильно оценить обстановку на реке и выбрать верный маршрут следования. Прокурор внес представления ООО "Давид", МБУ "Тюменьгормост" и ОАО "РЖД".

В настоящее время освещение и знаки на мостах восстановлены. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Оштрафованы три должностных лица.

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# прокуратура

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