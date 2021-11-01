В Тобольской комплексной научной станции открыли кабинет Виктора Родина

| Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram

Кабинет-музей почетного гражданина Тобольска Виктора Родина открыли в Тобольской комплексной научной станции. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил на странице в Instagram.

| Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram

Он напомнил о вкладе Викторина Родина в развитие спорта и науки, его участии в возрождении культурного пространства дома-усадьбы известного ученого Дунина-Горкавича, где создан Музей истории освоения и изучения Сибири.

| Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram | Фото: со страницы Максима Афанасьева в Instagram

"Он был настоящим патриотом, неоценим его вклад в работу над барельефом "Тоболяков Бессмертный полк", где он запечатлен в бронзе сам, маленьким мальчиком, провожающим на фронт отца. Виктор Михайлович очень хотел, чтобы в здании Комплексной научной станции был его кабинет, и это здорово, что его желание осуществилось", - говорится в сообщении Афанасьева.