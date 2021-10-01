На Боровской птицефабрике осталось утилизировать миллион кур

| Фото: Главного управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Главного управления МЧС России по Тюменской области

В очаге птичьего гриппа на Боровской птицефабрике осталось ликвидировать 1 млн кур. На 26 октября предприятие уничтожило 3 млн 300 тыс. птиц.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты ведомства ведут контроль за сжиганием птицепоголовья из зоны ЧС. "Нареканий со стороны службы за ведением контролируемого уничтожения кур, находящихся в очаге заболевания, нет", - отметили в пресс-службе управления.

По мнению сотрудников Россельхознадзора, останки курицы, которые опубликовало одно из изданий, это фейк. Не доказано, что это останки кур, скорее всего, эти кости сняты в совершенно ином месте и принадлежат другому виду птицы. "Даже если кости и остаются после сжигания кур, зараженных птичьим гриппом, они не представляют никакой угрозы как для человека, так и для диких животных", - подчеркнули в управлении.

Напомним, очаг птичьего гриппа на птицефабрике "Боровская" был выявлен 17 октября, тогда же введен режим ЧС. Уничтожению подлежало 4 млн 300 тыс. кур. Сжигание птиц происходит при участии МЧС, полиции, администрации района, ветеринарной службы.

Продукцию птицефабрики "Боровская" Тюменской области изымают из торговых сетей в 22 регионах России.

Работников птицефабрики начали выводить из эпизоотического очага в "чистую" зону. Им предстоит пройти семидневный карантин под наблюдением врачей.

Анжела Лебедева