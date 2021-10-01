Губернатор Тюменской области поручил снизить ставки региональных налогов для малого и среднего бизнеса

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ставки по региональным налогам для малого и среднего бизнеса будут снижены. Документ представят на утверждение депутатам Тюменской областной думы на ближайшем заседании. Введение в регионе дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса анонсировал губернатор Александр Моор.

"Предлагается снизить ставки на 30 процентов для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения и для тех, кто на патентной системе налогообложения. Эти меры будут действовать весь 2021 год", - уточнил он.

Данная мера поддержки обойдется региональному бюджету в 250 млн рублей. Заседание, на котором представители правительства представят пакет соответствующих документов, состоится 28 октября. Ранее стало известно, что в Тюменской области с 30 октября по 7 ноября приостанавливают работу ТРЦ, кафе, рестораны, музеи, салоны красоты. Работать будут лишь те объекты, на которых непрерывный производственный цикл.

"Прошу с пониманием отнестись к тому, что мы делаем. Призываю остаться во время нерабочих дней дома, с семьей. Не ходите в гости к друзьям, к пожилым родственникам. Воздержитесь от пользования общественным транспортом, посещения религиозных объектов. Вместе мы справимся и с этим вызовом пандемии", - добавил Александр Моор.

Екатерина Исаева