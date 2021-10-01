Разработку тюменских ученых используют при строительстве трассы в Якутии

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Новое конструктивное решение строительства автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах предложили ученые Тюменского индустриального университета. Летом 2022 года с его использованием построят 53 км региональной трассы в Якутии, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

По мнению исследователей, разработка будет актуальна для всех районов вечной мерзлоты, то есть для 60-65% территории России.

"Наше решение позволяет стабилизировать основание земляного полотна, то есть сохранять его в мерзлом состоянии в любое время года, – рассказал ассистент кафедры автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТИУ Зураб Шанхоев. – Для этого решено обертывать валиком теплоизоляционный материал, который способствует сохранению мерзлоты в основании дороги и сокращает количество деформаций, возникающих при оттаивании".

Благодаря этому, по его словам, в два-три раза возрастают межремонтный срок эксплуатации дороги и экономический эффект.

В качестве валика используется водонепроницаемый биг-бэг, набитый гранулированным теплоизоляционным материалом (в лабораторных условиях применялся диатомит). Ближайшим аналогом решения выступает конструкция, в которой обертывающий материал анкерирован в мерзлый грунт металлом, но она обходится дороже, ее сложнее использовать.

Зураб Шанхоев ведет проект совместно с научным руководителем, профессором кафедры Строительных конструкций ТИУ Алексеем Краевым с 2010 года. Решение запатентовано индустриальным университетом.