Сотрудники тюменской Росгвардии принимают участие в переписи населения

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы принимают участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, большая часть личного состава ответила на вопросы на портале Госуслуг.

Напомним, что массовое анкетирование стартовало 15 октября. Для переписи росгвардейцев и членов их семей, проживающих в служебных многоквартирных домах, подключились студенты Тюменского индустриального университета.

"Я впервые участвую в таком социально значимом и масштабном мероприятии. Мне хотелось посмотреть, понять процесс переписи изнутри, получить полезный опыт. Земляки в погонах и члены их семей доброжелательно встречают меня и активно подключаются к анкетированию", - поделился один из участников переписи.

Отметим, что работа волонтеров организована с учетом всех необходимых эпидемиологических требований.

Среди служащих по призыву центра подготовки личного состава кинологической службы перепись уже полностью завершена. Ее провел один из военнослужащих по контракту, который в подготовительный период всероссийского мероприятия прошёл специальный курс обучения переписчиков.