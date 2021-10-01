  • 27 октября 202127.10.2021среда
  • USD69,5526
    EUR80,7019
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники тюменской Росгвардии принимают участие в переписи населения

Общество, 11:32 27 октября 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы принимают участие во Всероссийской переписи населения. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, большая часть личного состава ответила на вопросы на портале Госуслуг.

Напомним, что массовое анкетирование стартовало 15 октября. Для переписи росгвардейцев и членов их семей, проживающих в служебных многоквартирных домах, подключились студенты Тюменского индустриального университета.

"Я впервые участвую в таком социально значимом и масштабном мероприятии. Мне хотелось посмотреть, понять процесс переписи изнутри, получить полезный опыт. Земляки в погонах и члены их семей доброжелательно встречают меня и активно подключаются к анкетированию", - поделился один из участников переписи.

Отметим, что работа волонтеров организована с учетом всех необходимых эпидемиологических требований.

Среди служащих по призыву центра подготовки личного состава кинологической службы перепись уже полностью завершена. Ее провел один из военнослужащих по контракту, который в подготовительный период всероссийского мероприятия прошёл специальный курс обучения переписчиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всероссийская перепись населения , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 27.10.2021Сотрудники тюменской Росгвардии принимают участие в переписи населения
11:28 27.10.2021Поликлиники в Тюменской области в нерабочие дни будут работать в обычном режиме
11:09 27.10.2021Почтовые отделения Тюменской области изменят график работы в ноябрьские каникулы
10:57 27.10.2021В Тюменской области запустят марафон "Дома лучше"