Нарушителя государственной границы отправили в колонию строгого режима

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Полтора года проведет в колонии строгого режима гражданин Казахстана за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, въезд в Россию ему был запрещен до 2022 года.

Как следует из материалов дела, 20 ноября 2017 года гражданин Казахстана Навруззод Фирдавс неправомерно пересек на автомобиле границу с РФ. Он подъехал к пункту пограничного контроля "Казанское", где предъявил контролеру паспорт, и благополучно проследовал на территорию РФ.

В суде нарушитель границы свою вину полностью признал. Суд, исследовав все обстоятельства дела, назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок год и шесть месяцев колонии строгого режима.