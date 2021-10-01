Команда Visit Tyumen сняла познавательное видео про тюменский ковер

| Фото: со страницы Visit Tyumen в Instagram | Фото: со страницы Visit Tyumen в Instagram

Познавательное видео про сибирскую ковровую фабрику и ее продукцию опубликовала команда Visit Tyumen в сторис в Instagram.

"За все время мастерицы фабрики соткали более тысячи ковров. Самые крупные коллекционеры мира забирали себе эти ковры. Создание ковра – кропотливая работа. Художники отрисовывают технологическую карту примерно месяц. Мастерицы на протяжении трех месяцев своими руками ткут этот ковер узелок за узелком. На один ковер уходит около 40 килограммов натуральной шерсти", – рассказал герой ролика, участник команды Visit Tyumen.

"Сибирская ковровая фабрика" занимается изготовлением ковров ручной работы из натуральной шерсти, выполненных по старинной сибирской технологии. Она позволяет использовать в ковре до 100 цветов пряжи.

Сегодня сибирский ковер может стать картиной с необычными элементами или любым другим предметом декора в интерьере. У фабрики множество престижных дипломов и наград за участие в региональных, всероссийских и международных выставках.

Отметим, у команды Visit Tyumen есть аккаунт в TikTok. Там периодически публикуют короткие видеоролики про достопримечательности и события региона. Есть ролики и на английском языке.

Инна Пахомова