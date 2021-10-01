Тюменские депутаты рассмотрят вопрос продления моратория на повышения налогов для бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос продления моратория на повышение налогов для бизнеса рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном втором заседании регионального парламента седьмого созыва 28 октября. В повестку вошел 41 вопрос, сообщает пресс-служба думы.

Введение допмер поддержки малого и среднего бизнеса анонсировал 26 октября губернатор Александр Моор. "Предлагается снизить ставки на 30 процентов для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения и для тех, кто на патентной системе налогообложения. Эти меры будут действовать весь 2021 год", - уточнил он.

Депутаты рассмотрят законопроекты об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о техническом осмотре транспортных средств. Примут законы о патриотическом воспитании граждан, о сотрудничестве областной думы и Тюменского областного совета профессиональных союзов.

Заслушают информацию о реализации мероприятий по газификации области, об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о реализации регионального проекта "Чистая страна".

Руководитель регионального парламента Сергей Корепанов планирует внести на рассмотрение коллег вопрос об утверждении членов Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала от Тюменской областной думы седьмого созыва.

В повестку пленарного заседания облдумы включены вопросы о ходе выполнения региональной программы продовольственной безопасности, о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами, о продлении "дачной амнистии".