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Тюменские депутаты рассмотрят вопрос продления моратория на повышения налогов для бизнеса

Политика, 16:17 27 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос продления моратория на повышение налогов для бизнеса рассмотрят депутаты Тюменской областной думы на очередном втором заседании регионального парламента седьмого созыва 28 октября. В повестку вошел 41 вопрос, сообщает пресс-служба думы.

Введение допмер поддержки малого и среднего бизнеса анонсировал 26 октября губернатор Александр Моор. "Предлагается снизить ставки на 30 процентов для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения и для тех, кто на патентной системе налогообложения. Эти меры будут действовать весь 2021 год", - уточнил он.

Депутаты рассмотрят законопроекты об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о техническом осмотре транспортных средств. Примут законы о патриотическом воспитании граждан, о сотрудничестве областной думы и Тюменского областного совета профессиональных союзов.

Заслушают информацию о реализации мероприятий по газификации области, об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о реализации регионального проекта "Чистая страна".

Руководитель регионального парламента Сергей Корепанов планирует внести на рассмотрение коллег вопрос об утверждении членов Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала от Тюменской областной думы седьмого созыва.

В повестку пленарного заседания облдумы включены вопросы о ходе выполнения региональной программы продовольственной безопасности, о предоставлении в собственность земельных участков под жилыми домами, о продлении "дачной амнистии".

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