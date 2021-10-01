Тюменским школьникам предлагают написать письмо Коньку-горбунку и снять про него ролик в TikTok

| Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте | Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте

Написать письмо Коньку-горбунку и поздравить его с днем рождения приглашает Тюменский театр кукол. Впервые в Тюмени его отметили 28 октября 2019 года.

Организаторы напомнили, что Конек-горбунок исполняет желания и дарит подарки.

"Чествование волшебного друга становится доброй традицией, позволяющей говорить с молодым поколением об истоках, истории и культуре, любви к Отечеству и Родине", - пояснили в театре.

Отправить послание литературному герою из сказки Петра Ершова можно по адресу электронной почты konek-gorbunok@internet.ru.

Кроме того, к 187-летию со дня рождения сказочного персонажа публике представят выставку театральных костюмов из Санкт-Петербурга "Конек – ожившие страницы", выступление с коллекцией русского костюма театра моды из Челябинска.

Пройдет онлайн-конкурс "На волне Ершова"/"Ершов House"/"ТикТокЕршов". Участникам предложат на базе социальной сети TikTok создать креативное видео, посвященное жизни и творчеству Петра Ершова. С октября по декабрь состоится акции "Новогодняя мастерская Ершов+".