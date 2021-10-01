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В Тобольске вахтовик похитил у постояльцев хостела телефон и гаджеты

Происшествия, 16:43 28 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в совершении краж у постояльцев хостела, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

У одного мужчины пропал сотовый телефон стоимостью более 17 тыс. рублей, у второго - гаджет и музыкальная колонка с часами на сумму более 5 тыс. рублей.

В комнаты к потерпевшим был вхож их товарищ, который незадолго до кражи уехал на родину. Тобольские полицейские задержали 20-летнего злоумышленника на железнодорожном вокзале в Удмуртии. В дорожной сумке было обнаружено похищенное имущество. Задержанный свою вину признал, его доставили в Тобольск.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража , Тобольск

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