Коллекция СИБУР и WOS появилась в продаже

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Открылась продажа коллекции, которую СИБУР создал совместно с российским брендом люксовой одежды @wos.brand. Средства от продажи будут направлены в благотворительный фонд "Второе дыхание" на развитие программ в области вторичной переработки и устойчивого развития, сообщает СИБУР.

Все вещи изготовлены с применением переработанных полимеров. Это первый подобный случай в люксовом сегменте одежды. Экологичная упаковка для вещей сделана из созданного СИБУРом инновационного материала Vivilen: он на 50% состоит из переработанного пластика и может быть снова переработан после использования.

Коллаборация СИБУРа и WOS в разработке высокотехнологичной одежды получила высокую оценку и номинирована домом @louisvuitton в категории "Экология".

Заказ можно оформить по ссылке. Тираж ограничен.