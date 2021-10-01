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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области вход в учреждения культуры и спорта с 8 ноября будет по QR-коду

Общество, 11:28 29 октября 2021

ИА "Тюменская линия"

Посещение учреждений культуры и спорта в Тюменской области будет возможно только при наличии QR-кода с 8 ноября. Данная мера вводится для сдерживания распространения инфекции.

QR-код — это цифровой сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. В нем зашифрованы сведения о дате получения доз вакцины, ее название, данные о медицинском учреждении, где проведена процедура вакцинации, а также срок действия сертификата.

Получить код может любой гражданин старше 18 лет. Для этого нужно пройти вакцинацию в России одним из четырех препаратов: "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" либо "ЭпиВакКорона". После второй части вакцины или однокомпонентного препарата, медработник вносит данные пациента в регистр вакцинированных.

Также QR-код положен пациентам, переболевшим коронавирусом под наблюдением у врачей не позднее, чем шесть месяцев назад.

QR-код доступен в личном кабинете на сайте госуслуг в разделе "Сведения о результатах исследований и иммунизации COVID-19". Сертификат о вакцинации действителен в течение 12 месяцев. Для получения сертификата должна быть подтверждена учетная запись на госуслугах.

Напомним, форму сертификата о вакцинации от коронавируса утвердил Минздрав РФ. В документ внесут фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес проживания привитого и дату оформления, ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании.

Николай Ступников

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# QR-код , коронавирус

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