Александр Моор: Всероссийская перепись населения даст полную информацию о национальном составе региона

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Всероссийская перепись населения, которая проходит в эти дни в стране, даст полную информацию о национальном составе региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального координационного совета по вопросам гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Глава региона поблагодарил лидеров национальных и религиозных организаций за активное участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на территории региона, в общественной жизни, в том числе в информационно-разъяснительной работе по подготовке и проведению выборов в Госдуму и Тюменскую областную думу. Этот опыт будет востребован и при проведении переписи населения, уверен Моор.

"Цель Всероссийской переписи населения – получение демографических, экономических, социальных сведений о людях, проживающих в регионе. По предварительной оценке, в Тюменской области предстоит переписать более полутора миллионов человек. Полученные данные позволят лучше увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах и стране, принять необходимые меры для поддержки населения", – говорит руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам Лариса Сараева.

Председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов подчеркнул, что в настоящее время Тюменская область занимает лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по этноконфессиональным показателям. Положительно оценивают состояние межнациональных отношений 84,8% тюменцев, состояние межконфессиональных отношений – 86,2%".

В 2021 году в Тюменской области реализованы 342 проекта в сфере этноконфессиональных отношений и открыты два этнокультурных центра. В мероприятиях приняли участие более 43 тыс. жителей региона.

Председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев отметил, что реализуемый советом этнокультурный проект "Родина" стал победителем первого конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества для СО НКО с учетом софинансирования Фонда президентских грантов.

В ходе заседания совета также обсуждались этнокультурные проекты и программы, реализуемые общественными организациями Тюменской области.

На заседании выступили председатель Тюменской областной общественной организации "Общество русской культуры" Тамара Трунилова, председатель региональной общественной организации Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина, председатель Тюменской региональной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Сотрудничество органов власти и лидеров национальных и религиозных организаций региона будет и дальше способствовать укреплению межнационального единства в Тюменской области, уверен глава региона.

Евгений Бабенко