В Тюмени "Фабрика проектов" стартует с 8 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Фабрика проектов" стартует в Тюменской области 8 ноября и продлится три недели. Стать участниками могут все, кто желает начать свое дело или расширить его. Они получат четкое представление о вариантах реализации своих идей и проработают бизнес-план. 20 лучших бизнес-идей войдут в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"Фабрика проектов" состоит из пяти последовательных модулей, на которых рассматриваются методологии описания концепции проекта, целевая аудитория и ее ценности, бизнес-планирование и искусство презентации, формы поддержки государства и грантовые истории, вопросы создания юридического лица и выбора системы налогообложения.

"На "Фабрике проектов" мы с вами сформируем навыки подготовки бизнес-идей для представления потенциальным инвесторам и подачи на грантовую поддержку", - пояснил бизнес-практик и руководитель "Фабрики проектов" Сергей Пантелеев.

Подробная информация и регистрация для участия здесь.

Контактное лицо: Кристина Александровна Фролова, главный специалист Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области, тел.: 8-922-471-04-87, frolova@iato.ru.