Новые психологические тесты выявят склонных к девиантному поведению призывников
Профессиональный психологический отбор проходит каждый призывник при проведении контрольного медицинского освидетельствования, рассказал военный комиссар военного комиссариата Тюменской области, полковник Алексей Куличков.
Новая программа профессионально-психологического отбора военнослужащих, которая распространяется на призывников и на претендующих на места контрактников, начала применяться в России во время осеннего призыва. Специалисты смогут выявлять людей со склонностью к девиантному поведению.
Алексей Куличков пояснил, что раньше призывники просто заполняли анкету. Сейчас в военкомат поступило новое оборудование для прохождения психологического тестирования. "На контрольном пункте призывники проходят тесты на компьютерах и машины сами их проверяют. Такой метод позволит выявить не только темперамент призывника, но и его профессиональные способности. Нам необходимо определить уклон и будущую военную специальность молодого человека. Кто-то предрасположен к командной должности, кто-то любит заниматься техникой", - рассказал он.
По словам военного комиссара, военнослужащие проверяются всесторонне, и такая проверка поможет отсеять несоответствующих, некомпетентных и неуравновешенных людей.
По мнению начальника пункта отбора на военную службу по контракту, капитана Ивана Текучева новое психологическое тестирование в более широком диапазоне определяют девиантное поведение военнослужащих.
"По новым методикам можно определить склонность к экстремизму. Таким людям будет отказано в приеме на военную службу по контракту", - подчеркнул он.
В этот призыв от Тюменской области на службу отправят 1 тыс. 700 юношей.
Ирина Шемякина