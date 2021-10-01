Новые психологические тесты выявят склонных к девиантному поведению призывников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профессиональный психологический отбор проходит каждый призывник при проведении контрольного медицинского освидетельствования, рассказал военный комиссар военного комиссариата Тюменской области, полковник Алексей Куличков.

Новая программа профессионально-психологического отбора военнослужащих, которая распространяется на призывников и на претендующих на места контрактников, начала применяться в России во время осеннего призыва. Специалисты смогут выявлять людей со склонностью к девиантному поведению.

Алексей Куличков пояснил, что раньше призывники просто заполняли анкету. Сейчас в военкомат поступило новое оборудование для прохождения психологического тестирования. "На контрольном пункте призывники проходят тесты на компьютерах и машины сами их проверяют. Такой метод позволит выявить не только темперамент призывника, но и его профессиональные способности. Нам необходимо определить уклон и будущую военную специальность молодого человека. Кто-то предрасположен к командной должности, кто-то любит заниматься техникой", - рассказал он.

По словам военного комиссара, военнослужащие проверяются всесторонне, и такая проверка поможет отсеять несоответствующих, некомпетентных и неуравновешенных людей.

По мнению начальника пункта отбора на военную службу по контракту, капитана Ивана Текучева новое психологическое тестирование в более широком диапазоне определяют девиантное поведение военнослужащих.

"По новым методикам можно определить склонность к экстремизму. Таким людям будет отказано в приеме на военную службу по контракту", - подчеркнул он.

В этот призыв от Тюменской области на службу отправят 1 тыс. 700 юношей.

Ирина Шемякина