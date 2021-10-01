В Тюменском районе семья получила жилье в соцнайм взамен аварийного

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Жилье по договору соцнайма взамен аварийного получила семья из с. Горьковка Тюменского района после вмешательства прокуратуры. Как сообщает региональное надзорное ведомство, женщина обращалась в суд, но получила отказ.

Как было установлено, женщина проживала со своей семьей по договору соцнайма в квартире дома, который был признан аварийным в 2009 году и впоследствии снесен. Для временного проживания ей дали квартиру из маневренного фонда, но помещение по договору взамен аварийного не выделили.

В 2021 году коллегия по гражданским делам областного суда отменила решение районного суда, обязав администрацию Горьковки предоставить заявительнице жилье по договору соцнайма, однако орган местного самоуправления судебный акт не исполнил.

Прокурор района внес главе администрации представление, после чего занимая женщиной квартира была исключена из маневренного фонда и предоставлена ей по договору соцнайма.