Более 70 жителей Тюменской области с ВОЗ подали заявки на литературно-образовательный форум "Особое перо"

| Фото: Тюменская областная организация ВОС | Фото: Тюменская областная организация ВОС

Прием заявок на областной литературно-образовательный форум "Особое перо" для авторов с ограниченными возможностями здоровья с юга Тюменской области продлили до 30 ноября. Желание участвовать в событии уже изъявили более 70 человек. По данным Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, это жители всех районов области. Самыми активными оказались представители Тюмени, Тюменского, Ишимского и Абатского районов в возрасте от 40 до 70 лет.

Проект "Особое перо" поддержан грантом губернатора Тюменской области. Он пройдет в два этапа.

В декабре 2021 года участников ждет образовательная программа с мотивационной тренд-сессией, литературным коучингом, мастер-классами от именитых тюменских мастеров жанра. Состоится конкурс авторского литературного творчества в номинациях: "Проза", "Поэзия", "Авторская песня", "Авторское чтение". К сегодняшнему дню самыми популярными стали направления "Поэзия" и "Проза". Требования к творческим работам и анкета участника здесь.

Летом 2022 года победители и призеры форума примут участие в литературном турне по Тюмени "Читающий автобус", узнают о писателях и поэтах-земляках, остановятся у культурно-исторических мест. Будут звучать авторские стихи и песни.

По итогам форума и конкурса будет выпущен сборник произведений участников "Особое перо".

Заявки на участие в форуме "Особое перо" принимаются на e-mail: voi72@bk.ru, с пометкой "Областной форум".

Татьяна Ковалева