Жители области подали более семи тысяч заявок на догазификацию

| Фото: "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: "Газпром межрегионгаз Север"

Более семи тысяч заявок поступило по программе догазификации от жителей Тюменской области, сообщает "Газпром межрегионгаз Север".

Первый абонент по программе был подключен в д. Епанчино Тобольского района. До конца октября в Ярковском и Тобольском районах будет подключено еще 10 абонентов.

"Учитывая сжатые сроки программы, мы одновременно начали работы по обработке заявок, заключению договоров, работе с подрядными организациями и подключению первых абонентов", – отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.