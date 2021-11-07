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Тюменская область поддержит олимпийскую сборную флешмобом по дворовому хоккею

Спорт, 16:01 07 ноября 2021

hnvl.ru | Фото: hnvl.ru

Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею пройдет в Тюменской области 5 декабря. Как сообщают организаторы спортивного события, в этот день во всех регионах страны состоятся игры и матчи в поддержку олимпийской сборной.

Участникам предлагают на выбор сыграть в традиционный хоккей с шайбой, хоккей на валенках. Во время матчей состоится 11-часовой стрим-марафон на YouTube с прямыми трансляциями из населенных пунктов-участников.

Каждый час эстафету дворового хоккея будут передавать в следующий часовой пояс. К этому моменту к флешмобу готовятся подключиться более 25 регионов, в том числе Башкирия, Алтайский край, Новосибирская область, Югра, Чукотка и другие.

"Любую из этих игр можно быстро и с нуля организовать в своем дворе, – рассказал председатель оргкомитета Михаил Смагин. – В каждом из регионов будет работать координатор проекта. Мы обучим игре и расскажем, как организовать матч, объясним механику и даже подскажем, где искать спонсоров".

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# флешмоб , хоккей

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