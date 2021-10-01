Тюменка бесплатно отработает за незаконную продажу охотничьего ружья

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Женщину, незаконно продавшую охотничье ружье, осудили в Тюмени, сообщает Ленинский районный суд.

40-летняя тюменка продала огнестрельное охотничье самозарядное ружье модели "МР-153" 12 калибра. Пригодное к стрельбе оружие было зарегистрировано на имя ее умершего мужа. Женщина получила с продажи 20 тыс. рублей.

Подсудимая пояснила, что ружье хранилось дома в металлическом сейфе. Не желая, чтобы оно было изъято сотрудниками полиции, она решила ружье продать.

Суд приговорил тюменку к 180 часам обязательных работ.