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В Тюмени участник турнира по дартсу набрал 101 очко и забрал приз

Спорт, 18:32 29 октября 2021

Диполь ФМ | Фото: Диполь ФМ

Тюменец Равиз Сармузин выиграл второй турнир по игре в дартс от радиостанции Dipol fm 28 октября, сообщает организатор игры.

Битва в спортбаре "Хороший гол" разгорелась не на шутку. Для победы в финале нужно было набрать ровно 101 очко. Равиз Сармузин быстрее двух других финалистов смог это сделать.

Всего в турнире по игре в дартс участвовали более 30 человек, в том числе ведущие радиостанции Dipol FM.

Победитель получил призы от спонсоров и радиостанции Dipol FM.

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