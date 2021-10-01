В Тюмени участник турнира по дартсу набрал 101 очко и забрал приз

| Фото: Диполь ФМ | Фото: Диполь ФМ

Тюменец Равиз Сармузин выиграл второй турнир по игре в дартс от радиостанции Dipol fm 28 октября, сообщает организатор игры.

Битва в спортбаре "Хороший гол" разгорелась не на шутку. Для победы в финале нужно было набрать ровно 101 очко. Равиз Сармузин быстрее двух других финалистов смог это сделать.

Всего в турнире по игре в дартс участвовали более 30 человек, в том числе ведущие радиостанции Dipol FM.

Победитель получил призы от спонсоров и радиостанции Dipol FM.