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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники вневедомственной охраны отмечают профессиональный праздник

Общество, 19:05 29 октября 2021

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Профессиональный праздник отмечают подразделения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тюменской области 29 октября.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подчеркнул, что благодаря накопленному за прошедшие годы технологическому, научному и кадровому потенциалу служба устойчиво сохраняет лидирующие позиции в решении задач обеспечения безопасности особо важных и режимных объектов, стратегических предприятий и крупных инфраструктурных проектов, имеющих ключевое значение для успешного функционирования нашей страны.

Главнокомандующий поблагодарил весь личный состав подразделений вневедомственной охраны Росгвардии за мужество и профессионализм, ставшие визитной карточкой службы.

Сейчас под защитой подразделений вневедомственной охраны в Тюменской области находится более 10 тыс. объектов различных форм собственности.

В круглосуточном режиме на маршрутах патрулирования находятся более 80 экипажей вневедомственной охраны, 160 сотрудников. В текущем году пресечено более 1 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества юридических и физических лиц. Краж с охраняемых объектов не допущено. Задержано и передано в территориальные отделы полиции более 5 тыс. правонарушителей.

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# Росгвардия по Тюменской области

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