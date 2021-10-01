Тюменским предпринимателям рассказали о поддержке из-за потерь в нерабочие дни

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

Малые и средние предприятия Тюменской области, которые в 2021 году вошли в перечень пострадавших в пандемию отраслей, получат дополнительные меры поддержки.

Об этом на онлайн-брифинге для представителей бизнеса "Дополнительные ограничения. Поддержка предпринимателей: ключевые вопросы" 29 октября заявил директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Так, более 15 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться налоговыми льготами. Эта региональная мера поддержки позволит представителям бизнеса из пострадавших отраслей сэкономить около 250 млн рублей.

"Для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения и в 2021 году платили 3% с доходов, эта ставка снизится до 2% на весь год. Это значит, что те платежи, которые они уже совершали в течение 2021 года по "упрощенке" по доходам, фактически станут переплатой. Из них можно будет в четвертом квартале уплачивать налог, либо сделать возврат, если переплата более значительна. Эти льготы распространят только на перечень пострадавших отраслей", - рассказал Антон Машуков.

Тюменским предпринимателям станут доступны и федеральные меры поддержки. Одна из них - безвозмездный федеральный грант на зарплату. Его размер составит по одному МРОТ на каждого сотрудника компании. В ближайшие дни в федеральное постановление №1513 внесут соответствующие поправки. Обратиться в федеральную налоговую службу и подать заявления о получении гранта можно с 1 ноября по 15 декабря. Антон Машуков напомнил, что эта единовременная выплата уже производилась ранее.

"Еще одно направление, тоже федеральное, это перезапуск программы льготного кредитования под 3%. Она стартует и уже есть первые заявки на получение таких кредитов от представителей малого и среднего бизнеса региона. Сумма рассчитывается по формуле – МРОТ, умноженный на число сотрудников и на 12 месяцев", - отметл Машуков.

Он добавил, что кредит предоставляется под 3% годовых при условии сохранения не менее чем 90% занятых на предприятии. При этом первые полгода платежи по займу не совершаются. Мероприятие реализуется напрямую чрез банки.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Тюменской области Любовь Кочеткова сообщила представителям бизнеса, что уже с 1 ноября в их личных кабинетах на сайте налоговой службы появится вся информация о льготах.

"Также на сайте налоговой службы будет размещена подробная информация по изменениям, внесенным в постановление №1513. Кроме того, запустим сервис, в котором по номеру ИНН можно узнать, подходит ли организация под получение данной льготы и статус рассмотрения заявления", - пояснила она.

Добавим, в онлайн-бифинге "Дополнительные ограничения. Поддержка предпринимателей: ключевые вопросы" приняли участие представители правительства региона, Роспотребнадзора, регионального управления Федеральной налоговой службы, фонда микрофинансирования Тюменской области и других ведомств. Они ответили на вопросы предпринимателей, касающиеся оказания дополнительных мер поддержки в период ограничений.

| Фото: скриншот видеотрансляции брифинга | Фото: скриншот видеотрансляции брифинга

Любовь Голышева