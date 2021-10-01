Обучение в тюменской "Школе постпродакшена" ведут по четырем направлениям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Школа постпродакшена" запустил тюменский центр "Медиаполис". Начинающим специалистам предлагают обучение по четырем профессиональным направлениям: монтаж, продюсирование (VFX-координатор), дизайн смешанной реальности (Unreal Engine Artist) и композитинг (VFX Compositing Artist), сообщает организатор.

Школа - это бесплатный образовательный проект для специалистов, которые занимаются монтажом видео, продюсированием, разработкой графики и работой со слоями видеоизображения.

В течение семи недель участники школы посетят онлайн-лекции и практические офлайн-интенсивы от федеральных и региональных специалистов из индустрии. Предусмотрены домашние задания и создание итогового продукта. Лучшие выпускники получат предложения о работе.

Принять участие в проекте могут все желающие старше 18 лет.

Подробнее здесь. Платформа будет открыта до 31 декабря 2021 года.

Курс VFX Compositing Artist запустился 23 октября, Unreal Engine Artist – 28 октября, Монтаж – 29 октября, и VFX-координатор – 6 ноября. Присоединиться к образовательной программе курсов можно в любое время.

"Школа постпродакшена" проводится центром развития региональных кино и медиа "Медиаполис" при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.