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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Водителям Тюменской области рекомендуют не выезжать в поездки на летней резине

Общество, 12:35 31 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ГИБДД Тюменской области рекомендует автомобилистам в связи с выпадением снега не выезжать в поездки на летней резине.

Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, аварийная обстановка в регионе за минувшие сутки резко обострилась. В сложных погодных и дорожных условиях водители не выбирали безопасную скорость и дистанцию, нарушали очередность проезда.

Произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 27 травмировано. Два ДТП произошло на федеральных дорогах Тюмень-Омск и Тюмень-Ханты-Мансийск. В Тюмени две аварии спровоцировали нетрезвые женщины-водители. ДТП произошли на улицах Щербакова и Эрвье. Одна девушка ехала на летней резине.

Три пешехода сбиты в с. Денисово Исетского района. Люди шли по краю дороги в населенном пункте.

Трагическая авария произошла на 14 км дороги Ялуторовск-Ярково. Здесь при столкновении двух автомобилей ранены шесть человек, 17-летний парень погиб.

Сотрудники ГИБДД работают во взаимодействии с дорожными службами, контролируя состояние проезжей части.

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# Анжела Борисова , ДТП

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