Тюменских предпринимателей научат презентовать свои бизнес-идеи

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Образовательный интенсив для предпринимателей "Фабрика проектов" стартует в Тюмени 8 ноября, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Стать участником "Фабрики проектов" могут все, кто желает начать свое дело или расширить его. Участники опишут, упакуют, просчитают и оформят в презентацию свои бизнес-идеи. Обучение будет разделено на шесть модулей, которые состоятся 8, 11, 15, 18, 23 и 27 ноября с 10 до 14 часов.

Среди тем, которые изучат начинающие предприниматели - выбор формы юридического лица и налогообложения, бизнес-планирование, актуальные меры государственной поддержки предпринимателей в регионе, секреты эффектной и эффективной презентации. Ключевым экспертом выступит бизнес-практик Сергей Пантелеев.

На заключительном модуле состоится защита проектов. По ее итогам организаторы выберут 20 бизнес-идей, которые войдут в Реестр инвестиционных проектов Тюменской области".

Регистрация на образовательный интенсив "Фабрика проектов" проходит по ссылке.

Также по ссылке проходит регистрация на участие в проекте "Школа предпринимательства". Здесь представлены инструменты, которые помогут участникам проанализировать, выявить отклонения в используемых методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность. Для предпринимателей собраны наиболее актуальные темы с целью усиления навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса.